Buckingham Palace har afsløret Kong Charles' monogram

Mandag offentliggjorde Buckingham Palace kong Charles’ nye monogram, der fremover skal bruges på regeringsbygninger, statslige dokumenter og postkasser i Storbritannien.

Charles’ monogram kommer til at være CIIIR, hvilket står for Charles III Rex (latin for konge, red.). Hans nyligt afdøde mors monogram var EIIR, der står for Elizabeth II Regina (latin for dronning, red.).