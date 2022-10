02/10/2022 KL. 07:45

For abonnenter

Med et kryds ændrede 1.958.115 vælgere Danmark for altid

Aldrig har så mange danske vælgere stemt for noget som helst, som da de for 50 år siden afgjorde Danmarks fremtid. Ved en dramatisk folkeafstemning sendte vælgerne Danmark ind i EF. Beslutningen markerede et afgørende skridt og præger i dag Danmark mere, end noget andet valg har gjort siden.