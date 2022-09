»Egoistisk«: Intern splid i Norge over at tjene styrtende på Ukraine-krigen

Norges udsigt til rekordstore milliardindtægter som følge af de stigende olie- og gaspriser har fået international kritik. Og nu har det også skabt intern splid i landet.

Det er »moralsk forkert« for Norge at lukrere på prisstigningerne, der i stor grad er drevet af konflikten med Rusland over krigen i Ukraine, mener Rasmus Hansson, der er medlem af Stortinget for oppositionspartiet Miljøpartiet De Grønne.