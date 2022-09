Dronning Camilla hylder Elizabeth som ene kvinde i mandeverden

Storbritanniens nye dronning Camilla hylder den afdøde dronning Elizabeth for at have skabt sin egen rolle som ”ene kvinde” i en mandedomineret verden.

I sin første offentlige udtalelse siden Elizabeths død siger kong Charles’ kone, at det må have været ”så svært” for den afdøde monark, der arvede tronen i 1952 som blot 25-årig.