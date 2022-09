Politi og demonstranter stødte sammen ved prideparade i Serbien

Arrangementet skal sætte fokus på rettigheder - eller mangel på samme - for LGBT+-personer. Det er en forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og andre mindretal inden for køn og seksualitet.

Men nogle dage inden lørdagens parade besluttede den serbiske regering at forbyde den.

Det skete, efter at religiøse og nationalistiske grupper havde protesteret.

I forvejen havde landets præsident, Aleksandar Vucic, meddelt, at regeringen ikke ville være vært for arrangementet. Han henviste til, at landet havde travlt med ”alle mulige problemer”.

På trods af den serbiske regerings beslutning om at forbyde paraden, kom der modsatrettede meldinger fra forskellige ministre. Og paraden fik lov at gå i gang, dog på en forkortet rute.