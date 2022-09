- Jeg står her med rank ryg og med samme værdier, som jeg havde for to år siden, for 11 år siden, og som jeg havde i går, og som jeg også vil have i morgen og om ti år, siger hun på et pressemøde.

Centerpartiet var en del af statsminister Magdalena Anderssons røde blok, som ved valget søndag kun opnåede 173 mandater i Riksdagen mod 176 til den borgerlige blok, hvor Sverigedemokraterna blev største parti.

Centerpartiet og Lööf havde længe inden valget afvist at indgå i den borgerlige blok, så længe den arbejdede for en regering, der baserer sig på stemmer fra Sverigedemokraterna. Et parti, hun anklager for racisme.