De borgerlige partier har 175 eller 176 mandater mod 173 eller 174 til den røde blok, viser det foreløbige resultat kort før stemmeoptællingens afslutning.

Til trods for at Socialdemokraterna mister regeringsmagten, siger Andersson, at hendes parti har haft et godt valg med den største fremgang i 20 år.

– Jeg er stolt og taknemlig over, at mere end to millioner svenskere har valgt at stemme på Socialdemokraterna, siger den afgående statsminister.

Med en opbakning på omkring 30,4 procent er partiet Sveriges suverænt største - foran Sverigedemokraterna og Moderaterna.