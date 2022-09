Prins William og prins Harry gik onsdag side om side sammen med deres far, kong Charles III, igennem Londons gader efter dronning Elizabeth kiste.

Det var et billede, som med sikkerhed vil have fået mange briter til at tænke tilbage på prinsesse Dianas begravelse for 25 år siden, da de to prinser – dengang bare 12 og 15 år gamle – med bøjede hoveder og foran millioner af nysgerrige øjne fulgte deres mor på en lignende tur igennem en sorgramt britisk hovedstad.