Dronningens kiste er landet hos regnvåde briter i London

Samtidig har mange stået i kø i over et døgn for at få lov til at sige farvel til den afdøde dronning.

Først skal kisten dog køres til Kongehusets residens i London, Buckingham Palace. Kong Charles og dronningegemalinde Camilla vil tage imod den.

Senere vil den blive kørt til Westminster Hall, den ældste bygning i parlamentsområdet, Westminster. Det er her, at det britiske folk vil få mulighed for at tage afsked med dronningen.

Dronningens datter, 72-årige prinsesse Anne, var med om bord, da kisten tirsdag blev fløjet fra Skotland til London.