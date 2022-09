Dansk fregat bliver en del af Natos stående styrker i Østersøen

”Esbern Snare” er mandag sejlet ud fra Flådestation Frederikshavn. Planen er, at hele flådestyrken først skal deltage i en øvelse ved Portugal og derefter i Den Engelske Kanal.

Først herefter går turen til Østersøen.

- Når vi kommer ind i Østersøen, må vi forvente, at vi får besøg af russiske fly. Sådan har det også været tidligere. Vi er selvfølgelig klar til at forsvare os, men vi er ikke ude på en mission, hvor vi skal gøre noget ved nogen. Vi er der for at forsvare Nato, siger Lars Povl Jensen.

Det danske krigsskib har en besætning på omkring 140 mand.

Under dele af den nye mission vil også en Seahawk-helikopter være om bord for at ”øge flådestyrkens rækkevidde”.