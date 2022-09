Indtil for nylig var han superstjernen i tysk politik. Her var en ny politikertype: Han talte anderledes, klædte sig anderledes, hans tre dages skægstubbe virkede cool, og hans nordtyske no nonsense-argumentation gik rent hjem.

Når han holdt en tale eller optrådte på tv, forekom han at småsnakke med sig selv i stedet for at docere og skælde ud, som de fleste politikere gerne gør. Der blev ligefrem talt om, at han havde grundlagt en helt ny måde at kommunikere på i det politiske Berlin. I meningsmålingerne lå han langt foran alle andre, også forbundskansler Olaf Scholz.