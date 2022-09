Åkesson: I tilfælde af magtskifte vil vi med i ny regering

Det er for tidligt at sige, om der kommer et magtskifte i Sverige eller ej. Det siger Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, i en tale under partiets valgfest.

- Lige nu er vi Sveriges næststørste parti. Og det ser ud til, at vi fastholder den position. Det er virkelig godt gået. Jeg har ikke tænkt mig at sige noget om kampen mellem blokkene, andet end at det ser rigtig godt ud lige nu, siger han ifølge Aftonbladet.