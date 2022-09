Svenskerne stod i kø for at stemme på valgmorgenen

I valgkampen op til søndagens valg har begge fløje fokuseret meget på bandekriminalitet og den energikrise, mange svenskere allerede nu kan mærke på deres elregninger.

For Eva Reimers, der står i kø ved et valgsted i Malmø søndag morgen efter at have været på natarbejde, er det blandt andet flygtningemodtagelse og ligestilling, der er vigtigt.

- Jeg stemmer på samme parti som ved sidste valg, men jeg gør det med en vis tvivl, siger hun.

Et andet sted i Malmø, på Rosengårdsskolen, var der derimod ingen kø uden for valglokalerne. To timer efter at valget var gået i gang, havde kun små ti vælgere været inde for at stemme.

En forklaring kan være, at usædvanligt mange har brevstemt her.

- Samtidig plejer der at være lidt lavere valgdeltagelse her, siger en valgtilforordnet i lokalet.

I hele Sverige lukker valgstederne igen klokken 20.00. Kort efter ventes der at blive offentliggjort valgstedsmålinger, der kan give et fingerpeg om udfaldet.

De første officielle resultater ventes at være klar ved 23-tiden.