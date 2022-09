Dronning Elizabeth har forladt Balmoral for sidste gang

Tusindvis af briter ventes at tage opstilling langs ruten for at følge dronningen på hendes sidste rejse.

I landsbyen Ballater, der ligger knap 13 kilometer fra Balmoral, har en større menneskemængde taget opstilling for at vise den afdøde dronning en sidste ære. Det viser direkte billeder på tv-stationen BBC.

Når dronning Elizabeths kiste kommer frem til den skotske hovedstad, vil den blive båret ind på Holyroodhouse, der er kongefamiliens officielle residens i Skotland.

Her skal kisten efter planen stå i to dage, så sørgende har mulighed for at tage afsked med dronningen.