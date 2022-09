Tæt svensk valg handler især om bandekriminalitet og elpriser

Meningsmålinger tyder på, at søndagens valg i Sverige bliver et særdeles tæt et af slagsen.

Den seneste meningsmåling foretaget af Novus for tv-kanalen SVT 9. september viser, at der næsten er dødt løb mellem rød og blå blok.

Den røde blok står i denne meningsmåling dog til at få et enkelt mandat mere end den blå blok.