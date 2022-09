The Guardian: Camilla bliver kronet som queen consort

- Når min søn Charles en dag bliver konge, ved jeg, at I vil ham og hans hustru, Camilla, den samme støtte, som I har givet mig.

- Det er mit dybtfølte ønske, at Camilla til den tid skal være kendt som queen consort, når hun fortsætter sin egen loyale tjeneste, hedder det i et brev fra dronning Elizabeth.

Brevet blev skrevet, da dronning Elizabeth havde siddet på tronen i 70 år.

The Guardian skriver, at det i lang tid var et ønske hos Charles, at Camilla ville få titlen dronning og således blive kronet og salvet.