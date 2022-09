Dronning Elizabeth er død

Alle dronningens fire børn har været til stede på slottet Balmoral.

Det er - fra ældste til yngste - den nye kong Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward. Også prins William og prins Harry er til stede.

Den 96-årige dronning var det seneste år syg flere gange.

I oktober sidste år blev dronningen rådet af læger til at holde sig i ro, efter at hun havde tilbragt en nat på hospitalet.

Det blev ikke meldt ud, hvad årsagen til hospitalsopholdet var.

Det er kun to dage siden, at dronning Elizabeth mødtes med den nye britiske premierminister, Liz Truss. Her blev den nye premierminister anmodet om at danne regering ved et 30 minutter langt ceremonielt møde.