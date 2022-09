Dronning Elizabeth er syg - hele familien haster til hende

Den 96-årige britiske dronning Elizabeth er syg.

Det oplyser det britiske kongehus torsdag i en udtalelse.

Læger udtrykker samtidig bekymring for dronningens helbred og anbefaler, at hun holdes under lægers observation.

- Dronningen er i gode hænder på slottet Balmoral, skriver Kongehuset.