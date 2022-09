Efter kampen måtte tysk politik igen i aktion for at forhindre fan-grupperinger i at komme i infight.

Dortmund-fans forsøgte at komme hen til FCK-busserne for at skabe ballade. Mindst tre blev anholdt, og de kom både fra tysk og dansk side.

»Vi har forhindret Dortmund-fans i at jagte og ødelægge FCK-busser. Vi har også forhindret kampe mellem de to grupperinger. Jeg kan for nuværende sige, at vi har foretaget mindst tre anholdelser,« oplyste tysk politi tirsdag aften til B.T.