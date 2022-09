Tyskland beder om tilgivelse 50 år efter München-massakren

Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier, har mandag bedt om tilgivelse for en blodig massakre ved OL i München i 1972.

Det er sket ved en ceremoni i delstaten Bayern.

Her undskyldte Steinmeier både for massakren, og for at Tyskland i årevis har forsømt at komme de pårørende i møde.

- Vi kan ikke ændre, hvad der er sket, eller hvad I har oplevet og mødt af forsvarspositioner, uvidenhed og uretfærdighed. Det skammer jeg mig over, lyder det fra præsident Frank-Walter Steinmeier.