131 dage tog det svenskerne at danne regering efter valget for fire år siden, og ironien vil, at det svenske rigsdagsvalg søndag også denne gang drejer sig om den person, der sidste gang havde hovedrollen i denne demokratiske tumult.

Og, nej, der er ikke tale om hverken den socialdemokratiske statsminister, Magdalena Andersson, eller hendes borgerlige udfordrer til posten, Moderaternes leder, Ulf Kristersson.