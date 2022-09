Privatfly styrtede ned i Østersøen efter mystisk kursændring

Jagerfly fra Danmark og Tyskland var tidligere i luften for at undersøge situationen. De berettede, at de ikke kunne se nogen i cockpittet.

Omkring klokken 19.30 befandt flyet sig i cirka 10.000 meters højde. Herefter begyndte det dog hurtigt at tabe højde.

Data fra flyovervågningssiden Flightradar viser, at flyet fløj i en lige linje fra området omkring Köln, indtil det var uden for Ventspils. Her begyndte det at flyve i cirkler, inden det altså styrtede ned i vandet.

Der var angiveligt fire personer om bord i flyet.