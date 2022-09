Når den danske nødhjælp til Ukraine overhovedet frem?

På den lange bane planlægger Folkekirkens Nødhjælp at uddanne reelle mineryddere.

»Nogle folk er bange for at flytte tilbage i deres lejligheder eller at gå i marken, så den problematik skal vi løse. Ellers handler det om at gøre folk klar til vinteren og sørge for, at strømforsyning og adgangen til vand er i orden,« siger Andreas Kiaby.

Ifølge The Guardian forlod 13 skibe søndag havnen i Odesa med 280.000 ton korn og landbrugsprodukter om bord. For ca. en måned siden åbnede Rusland for Sortehavet, så Ukraine igen kunne eksportere korn ud af landet.