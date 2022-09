En person er omkommet efter jordskred i Norge

Der gik omkring tre timer fra, at jordskreddet fandt sted, til at meldingen, om at alle seks var fundet, kom.

Redningsarbejdet er blevet beskrevet som vanskeligt af indsatsleder Andreas Ingsøy over for den norske avis Dagbladet. Under arbejdet blev jorden ved med at skride. Derfor måtte redningsmandskabet tage sig forholdsregler.

Et stort redningsmandskab blev sendt til stedet, efter meldingen om jordskred kom. Her deltog blandt andre politiet, brandvæsnet og ambulancer. Også droner og hundepatruljer deltog.

Jordskreddet har ramt motorvejen E39. Vejen er kort før midnat fredag aften stadigvæk lukket ved ulykkesstedet.

Der bygges på en ny motorvej tæt på ulykkesstedet. Det er ifølge myndighederne endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt arbejdet har haft indflydelse på jordskreddet.