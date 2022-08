Merkel: Glemmer aldrig at Gorbatjov forandrede mit liv

Gorbatjov døde tirsdag aften 91 år efter lang tids sygdom.

Merkel kalder ham en ”unik verdenspolitiker”, som viste, at ”en enkelt statsmand kan ændre verden til det bedre”.

- Billederne af hans møde med (den vesttyske) kansler Helmut Kohl i Kaukasus i 1990, er uforglemmelige. Det var der, hvor tysk genforening og frihed kom inden for rækkevidde, siger hun.

Også Tysklands præsident takker Gorbatjov for den rolle, han spillede ved genforeningen af Tyskland ved slutningen af Den Kolde Krig.

- Tyskland er fuld af taknemmelighed over for ham og hans beslutsomme bidrag til tysk enhed og respekt for hans mod til at åbne vejen til demokrati og at bygge bro mellem øst og vest, siger præsident Frank-Walter Steinmeier.