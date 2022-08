Putin vil sende kondolencebrev til Gorbatjovs familie

Derfor har Gorbatjovs forhold til Putin heller ikke været gnidningsfrit, skriver Reuters.

Også den vestlige verden reagerer på tabet.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, kalder Gorbatjov ”en sjældent set leder”.

Ifølge Biden havde Gorbatjov både fantasien til at se, at en anden fremtid var en mulighed, og modet til at risikere hele sin karriere for at opnå det.

- Resultatet var en mere tryg verden og større frihed for millioner af mennesker, skriver Biden i en udtalelse på Det Hvide Hus’ hjemmesiden.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, udtaler, at han altid har beundret ”det mod og den integritet”, Gorbatjov ifølge Johnson udviste, da han bragte Den Kolde Krig til en fredelig afslutning.