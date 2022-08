Nehammer har allerede drøftet spørgsmålet med regeringerne i to af Østrigs nabolande, Tyskland og Tjekkiet. Tjekkerne har EU-formandskabet i dette halvår.

- Vi bliver nødt til at stoppe det vanvid, der foregår lige nu på energimarkederne, siger han.

Elpriserne i EU nåede i denne uge nye rekordhøje niveauer.

Både eksperter og politikere har advaret om, at EU står over for en hård vinter på grund af Ruslands invasion af Ukraine, og efter at Rusland har skåret ned på gasleverancerne til en række europæiske lande.