Nogle af hovedpersonerne ved det kommende valg i Sverige har lørdag bebudet deres ankomst til Eskilstuna vest for Stockholm, hvor en kvinde og et barn fredag eftermiddag blev ramt under et skyderi på en legeplads.

Det er ud over den socialdemokratiske statsminister, Magdalena Andersson, den konservative leder for Moderaterna, Ulf Kristersson, og Kristdemokraternas formand, Ebba Busch.