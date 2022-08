Anklager: Svensk partileder var mål for terrorplan på folkemøde

Annie Lööf skriver på Facebook, at hun er inddraget i retssagen mod ham, og at hun er rystet.

Efterforskningen af drabet i Visby den 6. juli blev hurtigt overtaget af det svenske politis efterretningstjeneste, Säpo. Den dræbte kvinde, Ing-Marie Wieselgren, var overlæge og arbejdede inden for psykiatrien i Sveriges kommuner og regioner. Hun blev dødeligt såret på mødet og døde kort efter af sine kvæstelser.

I forbindelse med at den 32-årige formodede gerningsmand blev varetægtsfængslet to dage efter drabet, sagde hans advokat, at manden havde forberedt angrebet i flere dage, og at han var utilfreds med psykiatrien.