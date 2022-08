Tidligere Formel 1-boss nægter sig skyldig i skattesvig

Det drejer sig om en formue på 400 millioner pund svarende til 3,5 milliarder kroner.

Ecclestone ankom til Westminster Magistrates’ Court i det centrale London, hvor der var et stort opbud af fotografer og kamerahold.

Han er nu indkaldt til et nyt retsmøde i Southwark Crown Court i det sydlige London den 19. september.

Bernie Ecclestone styrede Formel 1 i fire årtier og var med til at sikre de indbringende tv-aftaler, og han kontrollerede sportens kommercielle rettigheder, indtil han stoppede som administrerende direktør for Formula One Group i 2017.