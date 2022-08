EU's krisemøde gav ingen løsning på konflikt mellem Kosovo og Serbien

Og selv om det torsdag ikke lykkedes for de to at nærme sig hinanden, blev de enige om at fortsætte samtalen og arrangere et nyt møde.

Samtidig understregede Josep Borrell, at Europa i forvejen befinder sig et svært sted - med henvisning til krigen i Ukraine.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters sagde Borrell derfor, at tiden lige nu er til at søge fred og stabilitet - ikke til at lufte langvarige uenigheder.

- Det her foregår på et alvorligt tidspunkt for Europa, siger han og fortsætter:

- Vi har set krig vende tilbage til vores kontinent efter Ruslands invasion af Ukraine. Det er et dramatisk og farligt øjeblik for vores kontinent.