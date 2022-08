Skotland er første land til at gøre bind og tamponer gratis

Det gælder nemlig, at der skal være fri adgang til bind og tamponer i offentlige bygninger.

Hygiejneprodukter er allerede frit tilgængelige for studerende og elever, men loven udvider den rettighed.

Fra den skotske førsteminister Nicola Sturgeon lyder det, at det er på tide med sådan et tiltag.

- Stolt af at have stemt for den første banebrydende lovgivning, som gør Skotland til det første land i verden, der tilbyder gratis hygiejneprodukter til alle dem, der har brug for det, skriver hun på sit Twitter-profil ifølge AFP.