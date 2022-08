Svenske socialdemokrater lancerer offensiv mod bander før valg

- En national offensiv mod bandeskyderier, der sætter ind på to fronter: mod våben og mod banderne, siger hun.

Blandt andet skal minimumsstraffen for grove overtrædelser af våbenlovgivningen øges fra to til fire år.

Ifølge SVT siger Andersson også, at politiet skal have mulighed for at ransage ”hvert et kælderrum, hver en lejlighed, hver en bil”, hvor der menes at være opbevaret våben - uden at der er en konkret strafmistanke.

Samtidig skal der sættes ind ved grænsen med blandt andet flere kameraer, lyder det.