Den russiske ambassade i Danmark reagerer nu, efter at Rusland er blevet anklaget for at bruge de kontroversielle såkaldte sommerfugleminer i dets invasion af Ukraine.

Det er små plastic-landminer, der har en gruopvækkende historik med at lemlæste og dræbe intetanende børn, der samler dem op, fordi de forveksler minerne med legetøj.