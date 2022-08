Sommerens tørke har vendt bunden i vejret på Frankrigs floder. Som for eksempel her i den smukke middelalderby Blois to timers kørsel fra Paris, hvor vandstanden nu er så lav, at man næsten kan gå over Loire-floden uden at få våde fødder.

De traditionelle, fladbundede træbåde, der normalt giver turister en populær tur op og ned ad floden, kan kun sejle få meter, før de må vende om og sejle tilbage. Ellers er risikoen for stor for at gå på grund på den stenede flodbund, der nu stikker op og er blevet et helle for svaner og andre af flodens fugle.