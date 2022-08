Vulkan er gået i udbrud 40 kilometer fra Reykjavik

- Udbrud er startet nær Fagradalsfjall. Den nøjagtige position afventer bekræftelse, skriver den meteorologiske tjeneste på Twitter ifølge AFP.

Det er samme sted, at der var et vulkanudbrud sidste år. Det varede i et halvt år.

Tidligere onsdag advarede Udenrigsministeriet i København i en opdateret rejsevejledning for Island om, at der er fare for vulkanudbrud og jordskælv.

Ministeriet henviste til, at der målt forhøjet aktivitet i undergrunden på Reykjanes.

- Undgå områder med fare for jordskred og nedrullede sten fra højere liggende områder. Vær opmærksom på løse genstande i dine opholdsrum på grund af rystelser, hed det.