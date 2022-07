Spanien har registreret endnu et dødsfald relateret til abekopper

Det præciseres ikke, hvornår det andet dødsfald har fundet sted.

Ministeriet oplyser, at en analyse vil blive udført for at bestemme dødsårsagen.

Ifølge de seneste tal har Spanien registreret i alt 4298 tilfælde af abekopper. Det gør landet til et af de hårdest ramte i verden.

Fredag bekræftede også Brasilien sit første dødsfald hos en person smittet med abekopper.

Når man ser på det nuværende udbrud, er de tre dødsfald de eneste kendte dødsfald relateret til abekopper uden for Afrika.