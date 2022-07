Det er samtidig det første kendte tilfælde i Europa.

- Det er meget svært at sige, at man skal forvente noget. Men det vil nok ikke være uventet, hvis der kommer flere dødsfald, i takt med at epidemien udvikler sig. Men vi ved strengt taget ikke, om det givne dødsfald er i forhold til monkeypox (abekopper, red.). Hvilken rolle monkeypox har spillet.

- Men det er ikke, fordi vi tænker, at nu åbner det for Pandoras æske, og nu sker der en helt masse dødsfald, siger Anders Koch.

Ifølge Anders Koch er det endnu ikke muligt for ham at sige noget om omstændighederne omkring dødsfaldet i Spanien.