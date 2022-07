Pave Frans lufter muligheden for at træde tilbage

- Døren (til pensionering red.) er åben. Det er en normal mulighed. Men indtil i dag har jeg ikke banket på den dør.

- Jeg har ikke følt, at jeg behøvede at tænke over den. Men det er ikke det samme som at sige, at jeg ikke om få dage vil begynde at overveje det.

Knæproblemer og alderen påvirker pave Frans i en grad, så han vil skrue ned for sine rejser.

- Jeg tror ikke, at jeg kan fortsætte med rejser i samme rytme som før.

- Men jeg vil prøve at fortsætte med at rejse for at være tæt på folk, fordi det er en måde at tjene kirken på, siger han.