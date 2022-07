Omstridt saudiarabisk kronprins meldt til politiet i Frankrig

Det skriver organisationerne Democracy for the Arab World Now (Dawn) og Trial International i en pressemeddelelse torsdag.

Khashoggi blev i 2018 dræbt og formentlig parteret på det saudiarabiske konsulat i Istanbul i Tyrkiet.

Han arbejdede inden sin død som skribent på den amerikanske avis Washington Post. Her skrev han kritisk om det saudiarabiske styre, herunder om kronprinsen, som de facto leder landet.

Amerikanske efterretningstjenester har konkluderet, at prinsen godkendte drabet på journalisten.