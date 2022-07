Kampagnens illustration er fem kvinder, der slapper af på stranden. Tre af dem har runde former, en er slank, og en femte er topløs og har øjensynligt fået bortopereret et bryst.

Spaniens ligestillingsministerium har føjet endnu et par grader til landets hedebølge ved at opfordre kvinder, der er bekymrede over deres udseende, til at tage på stranden.