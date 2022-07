Ny stor og landsdækkende togstrejke har ramt Storbritannien

- Vores medlemmer er mere stålsatte end nogensinde på at sikre en retfærdig lønstigning, jobsikkerhed og gode arbejdsforhold, lyder det.

Ifølge fagforeningslederen har de ansatte fået tilbudt en lønstigning på fire procent fulgt af yderligere fire procents stigning det følgende år.

Onsdagens strejke står til at vare et døgn. Sidste måneds strejke fandt sted over tre dage i løbet af en uge og ramte togtrafikken hårdt.

Den høje inflation i Storbritannien ventes at blive en af de største opgaver for Liz Truss og Rishi Sunak, der i øjeblikket kæmper om at blive næste leder for Det Konservative Parti og Storbritanniens næste premierminister.