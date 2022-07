»Jeg forstår ikke den slags opførsel, specielt ikke i disse tider. Men det er ikke relevant for den føderale regering og mit parti. Forbundskancelliet var og er ikke involveret i Gerhard Schröders tur til Moskva,« understreger Heil.

Gerhard Schröder har længe været kritiseret for sit tætte forhold til Rusland, men det har altså ikke stoppet ham fra at tage til Rusland igen. Det er velkendt, at han har et nært venskab til Vladimir Putin, som flere gange har været Schröders æresgæst ved bl.a. runde fødselsdage. Schröders har tidligere skrevet Putin som »en pletfri demokrat«.

I en erklæring i marts mente Gerhard Schröder, at der er fejl både hos Rusland og Ukraine, men konkluderede alligevel, at «et hensyn til Ruslands sikkerhedsinteresser retfærdiggør ikke anvendelse af militær magt«.