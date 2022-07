EU-Kommissionens forslaget kommer, dagen før gasledningen Nord Stream 1 efter planen skal genåbne. Men det er et åbent spørgsmål, om det sker. Og dermed kan EU-landene stå over for en svær periode i forhold til at skaffe tilstrækkeligt gas.

Det vil EU-Kommissionen forsøge at imødegå med frivillighed i første omgang. Her opfordrer man til, at husholdninger, virksomheder og offentlige myndigheder allerede nu begynder at skære i gasforbruget.

Danmark har et relativt lille gasforbrug sammenlignet med store EU-lande som Tyskland og Italien. Men i flere EU-lande kan det få store konsekvenser for virksomheder og husholdninger, hvis gassen bliver meget dyr eller ganske enkelt ikke kan skaffes.

Derfor lægger EU-Kommissionen i den mest kontroversielle del af planen op til, at det skal være muligt at pålægge EU-landene at reducere deres gasforbrug.

Det skal ifølge EU-Kommissionen ske ved at kunne indføre en særlig nødretstilstand - efter konsultation med EU-landene.

Den skal kunne træde i kraft i særlige situationer. Det kan være, hvis der er en ”betydelig risiko for alvorlig mangel på gas”. Eller hvis der er en ”usædvanligt høj” efterspørgsel på gas. Her ønsker EU-Kommissionen magt til at gøre gasreduktioner obligatoriske.

EU-Kommissionen lægger desuden op til, at EU-medlemslandene skal opdatere deres nødplaner inden september, så det fremgår, hvordan de vil nå de 15 procent.