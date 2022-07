Herefter får de to finalister muligheden for at føre kampagne resten af sommeren.

Den nye leder vælges ved en brevafstemning blandt de cirka 200.000 konservative medlemmer. Resultatet offentliggøres 5. september.

Sunak, hvis forældre stammer fra Indien, manglede kun to stemmer tirsdag for automatisk at sikre sig en plads i det endelige opgør mellem to kandidater.

Det var blandt andet Sunaks beslutning om at trække sig som finansminister, som til sidst - efter en række møgsager - fik Boris Johnson til at meddele, at han vil trække sig som leder.

En måling for YouGov tyder på, at uanset hvem Sunak måtte møde ved den endelige afstemning, så vil han tabe.

Truss og Mordaunt støttede begge brexit. De har plæderet for skattelettelser. Det afviser Sunak i den aktuelle situation med blandt andet krig i Ukraine og tårnhøj inflation.