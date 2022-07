Den lokale borgmester i den græske by, Filippos Anastasiadis, sagde umiddelbart efter ulykken, at der formentligt var ammunition i fragtflyet.

Han fortalte radiostationen ERT, at der hverken var kemikalier eller radioaktivt materiale i lasten. Grækenlands militær er på ulykkesstedet, siger han.

Der skete flere eksplosioner, som forværrede den kraftige brand efter styrtet. Eksplosionerne fortsatte i to timer.

Fotos fra mobiltelefoner viste, at der var brand i flyet, før det styrtede ned.

Brandvæsnet sendte i første omgang 15 brandfolk og syv brandbiler ud til det brændende fly, og der kom senere flere til.

Et lokalt øjenvidne ved navn Giorgos Archontopoulos siger ifølge nyhedsbureauet AFP til græsk stats-tv, at han fornemmede, at noget var galt, så snart han hørte lyden af flyet.