Senest er der udbredt en større skovbrand i det sydlige Spanien ved ferieparadiset Malaga, hvor flere end 1.000 personer er blevet evakueret i løbet af fredagen. Voldsom røg og flammer har kunnet ses over store dele af byen, der ikke mindst er et yndet rejsemål for mange danskere. Ud over de mere end 30.000 fastboende danskere valfarter tusindvis af danskere hvert år til Malaga, der ligger små to timers kørsel fra Gibraltar.