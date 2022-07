Hovedtiltalt i retssag efter Paris-angreb anker ikke

I alt 20 personer var tiltalt, heraf seks in absentia. Det vil sige, at de ikke var til stede under sagen. Fem af dem menes at være blevet dræbt i Syrien.

Angrebet, som et hold på ti jihadister udførte, fandt sted 13. november på Frankrigs nationale stadion, barer og koncertstedet Bataclan.

Salah Abdeslam, der er den eneste nulevende, der deltog aktivt i angrebet, blev idømt fængsel på livstid for drab, drabsforsøg og relation til en terrororganisation.

Fransk-marokkanske Abdeslam, der i dag er 32 år, tog under angrebet sit selvmordsbælte af og flygtede til Bruxelles, hvor mange af ekstremisterne kom fra.

Under retssagen sagde han, at det gik op for ham, at han ikke ønskede at slå mennesker ihjel. Anklagemyndigheden sagde derimod, at hans våben ikke virkede, og at han havde til hensigt at dræbe lige så mange som de andre i gruppen.