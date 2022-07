Det skyldes ifølge beskæftigelsesministeren den særlige deadline for at søge om annullation. Den udløber to måneder efter, at en retsakt er offentliggjort i EU-Tidende. Det vil normalt ske kort efter vedtagelsen på det rådsmøde, der ventes i september eller oktober.

- For direktivet om passende mindstelønninger i EU vil fristen for at anlægge et eventuelt annullationssøgsmål dermed forventeligt være omkring november 2022, hedder det i svaret fra beskæftigelsesministeren.

På den baggrund bør sagen forberedes allerede nu, mener Nikolaj Villumsen.

Peter Hummelgaard fastslog i juni, at han vil lade alle muligheder forblive på bordet. Inklusive en sag ved EU-Domstolen.

- Vi har fra starten ment, at det var et forkert redskab at lovgive om mindsteløn, fordi vi i Danmark som i Sverige har kollektive aftaler, sagde Peter Hummelgaard dengang.

Han fastslog dog samtidig, at regeringen fortsat havde behov for at analysere detaljerne. Og diskutere aftalen med arbejdsmarkedets parter, før der træffes en beslutning.