Flere ofre begravet 27 år efter Srebrenica-massakre

- Vi kan ikke mindske jeres lidelser og sorg. Men vi kan se historien direkte i øjnene, sagde hun.

De hollandske FN-soldater var kun let bevæbnede, da de blev sat ind for at forsvare en ”sikker zone” under FN’s beskyttelse med uklare ordrer.

Over få dage blev omkring 8000 bosniere - drenge og mænd af muslimsk oprindelse - dræbt af bosniske serbere i området. Imens bad hollændernes officerer forgæves om hjælp og international indgriben.

EU’s udenrigschef, Josep Borrell, sagde i forbindelse med markeringen, at Ruslands angreb på Ukraine viser, at Europa fortsat ikke kan tage freden for givet.

- Massedrabene og krigsforbrydelserne, som vi ser i Ukraine, bringer mindelser om det, som vi var vidne til på Balkan i 90’erne, sagde han.